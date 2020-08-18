18 Ağustos Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,30 lira oldu.

477,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,30 liradan, 3 bin 144 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 165 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 73 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 93 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satılıyor.