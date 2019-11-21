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Giriş Tarihi : 21-11-2019 09:51

171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.  

171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde torbalarla 171 kilogram kaçak tütün bulundu. Tütüne el konulurken, araçta bulunan Z.Ç. ve E.Ç.  hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekiplerin kaçakçılığı bitirme konusunda gece gündüz çalışmasını sürdürdüğü de bildirildi.

ETİKETLER: kaçak tütün elazığ kaçak tütün
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