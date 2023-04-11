Elazığ Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalar sonucunda iki ayrı suçtan aranan ve 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.’nın Harput Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-04-2023 13:58
17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Elazığ’da iki ayrı suçtan aranan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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