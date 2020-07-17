Ekonomi
Giriş Tarihi : 17-07-2020 12:55   Güncelleme : 17-07-2020 12:55

17 Temmuz Cuma altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,60 lira oldu.  

17 Temmuz Cuma altın fiyatları

397,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,60 liradan, 2 bin 619 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 640 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 580 liradan, bin 280 liradan alınan Yarım Ziynet bin 290 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satılıyor.

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