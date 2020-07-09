Anasayfa

Asayiş

17 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Asayiş

17 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada bir evden piyasa değeri 8 bin TL olan kombiyi çalan ve 17 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.