‘160 günde 160 engel aşıldı’ 

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, her daim vatandaşların ve engelli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 160 günde 160 engelliye akülü araba ve tekerlekli sandalye hediye edildi.

Milletvekili seçildiği günden bugüne, her zaman vatandaşın yanında olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, halk tarafından da taktir topluyor. Milletvekili Erol, aynı zaman engelli bireyleri de yalnız bırakmıyor. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar ve gelen talepler doğrultusunda akülü araba ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan 160 kişi tespit edildi. Milletvekili Erol öncülüğünde 160 gün içerisinde 160 engelli bireye bu akülü araç ve tekerlekli sandalyeler ulaştırıldı. 160 günde 160 engel aşılırken, hayallerine kavuşan engelli bireyler, Milletvekili Erol’a teşekkür etti.