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Giriş Tarihi : 16-05-2020 21:48   Güncelleme : 16-05-2020 21:48

16 Mayıs Cumartesi günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.

16 Mayıs Cumartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Ani YILDIRIM-Taziye Yok

Nahide YALINKILIÇ-Taziye Yok

Şemsettin YAVUZ-Taziye Yok

Hamsi YAŞADUR-Taziye Yok

Cemile GÜLEÇ-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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