16 Mayıs Cumartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Ani YILDIRIM-Taziye Yok
Nahide YALINKILIÇ-Taziye Yok
Şemsettin YAVUZ-Taziye Yok
Hamsi YAŞADUR-Taziye Yok
Cemile GÜLEÇ-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.
Ani YILDIRIM-Taziye Yok
Nahide YALINKILIÇ-Taziye Yok
Şemsettin YAVUZ-Taziye Yok
Hamsi YAŞADUR-Taziye Yok
Cemile GÜLEÇ-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…