16 Haziran Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu.

380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 504 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 525 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 447 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 467 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satılıyor.