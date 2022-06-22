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  • 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı 
Asayiş
Giriş Tarihi : 22-06-2022 15:00

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı 

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.  

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan T.T., cezaevine gönderildi.

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