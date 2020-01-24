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Giriş Tarihi : 24-01-2020 10:53

15 yıl hapis cezası bulunan şahıs Elazığ’a gelirken yakalandı

Hapis cezası bulunan şahıs kontrol noktasında yakalandı.

15 yıl hapis cezası bulunan şahıs Elazığ’a gelirken yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulanan M.D'yi belirledi. Şahsın Malatya istikametinden Elazığ'a geldiğini öğrenen timler, aracı takip alıp Hankendi Jandarma Yol Kontrol noktasında durdurdu. 15 yıl cezası bulunan zanlı araçta yakalandı.  Jandarmada işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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