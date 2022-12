15 gündür işe gitmiyor, hırsız nöbeti tutuyor   

Elazığ’da bir şahıs, evine hırsız girmemesi için 15 gündür işe gitmeyerek nöbet tutuyor.

Merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Dal Sokak’ta bulunan 5 katlı bir bina, depremden sonra ağır hasar aldı. Yıkım kararı verilen bina boşaltıldı, fakat yıkımı halen yapılmadı. Bunu fırsat bilen hırsızlar ise o binanın çatısından yan binalara geçmeye başladı. 3 çocuklu Selçuk ailesi de birkaç sefer terasta hırsızlar ile karşılaştı. Aile ve çocuklar büyük korku yaşarken baba Halis Selçuk (51), işe gitmeyerek adeta hırsız nöbeti tutmaya başladı. Karı koca, sırayla teras kapısının arkasına attığı yatak ile evinini ve çocuklarını korumaya başladı. 15 gündür işe gitmeyerek hırsız nöbeti tuttuğunu dile getiren Selçuk, yan binanın biran önce yıkılması gerektiğini söyledi. Korku içerisinde yaşadıklarını aktaran Selçuk, can güvenliklerinin olmadığını ifade etti.

“HIRSIZ NÖBETİ TUTUYORUM. DÖŞEĞİMİ KAPININ ARKASINA SERDİM”

Yan binaya ağır hasar verildiğini belirten Halis Selçuk, “Bunun için kapı ve penceresi söküldü, ama yıkımı yapılmadı. Bundan dolayı gece ve gündüz hırsızlar terasıma çıkıyor. Çocuklarımda gördü. Şuan CİMER’e yazdım ve yardım bekliyorum. Yetkilisi kimse şunu biran önce yıksın beni bu mağduriyetten kurtarsın” dedi.

Can güvenlinin olmadığını aktaran Selçuk, “15 gündür işe gidemiyorum. İnşaatlarca çalışıyorum, gidemediğim için ekmeğimi kazanamıyorum. Gündüz 15.00’da hırsız tarasa geliyor ve kızım görüyor. Eşim müdahale etmeye çalışıyor. Gece ses geliyor ben çıkıyorum. Ben tüm yetkililerden destek bekliyorum. Hırsız nöbeti tutuyorum. Döşeğimi kapının arkasına serdim. Gecenin 5’ine kadar bekliyorum. Eşim yatıyor ben bekliyorum, ben yatıyorum eşim bekliyor” diye konuştu.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ”

Kendi imkanlarıyla terasa çıkış yolunu kapatmaya çalışan Selçuk, “Buraya bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben bir vatandaşım gücüm yetmiyor. Duvar öremiyorum. İnşaatı yıksalar buraya bir şey yapmamıza gerek yok. 6 yaşındaki çocuğum evde huzursuz yatamıyor. Korku ve panik içerisinde. Biz burada ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hırsızla yüz yüze gelsek, hırsız bize nasıl bir müdahalede bulunuyor bilmiyorum. Belki param pulum yok ama gece yatamıyorum. Can güvenliğim yok” şeklinde konuştu.