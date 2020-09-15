Ekonomi
Giriş Tarihi : 15-09-2020 13:30   Güncelleme : 15-09-2020 13:30

15 Eylül Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474 lira oldu.  

15 Eylül Salı altın fiyatları

473,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474 liradan, 3 bin 122 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 143 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 71 liradan, bin 526 liradan alınan Yarım Ziynet bin 536 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satılıyor.

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