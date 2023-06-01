15 düzensiz göçmen yakalandı   

Elazığ’da yurda kaçak yollarla giren 15 yabancı uyruklu şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin kent genelinde asayiş ve güvenliği sağlamak için çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 4 Bangladeş, 4 Pakistan ve 7 Afganistan uyruklu toplam 15 düzensiz göçmenin kente geldiğini tespit etti. Göçmenlerin merkeze bağlı Kavaktepe köyünde olduklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

