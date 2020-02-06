15 bin depremzedeye psikososyal destek 

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 15 bin yetiştin ve öğrenciye psikososyal destek verildi.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde meydan gelen deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il genelinde okul ve çadır kentlerde psikososyal destek veriliyor. Belirli programlar dahilinde günde iki seans şeklinde verilen destek eğitimlerinde şimdiye kadar 15 bin yetişkin ve öğrenciye psikososyal destek eğitimi verildiği belirtildi. Bu kapsamda Rehberlik Araştırma Müdürlüğü (RAM) tarafından Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Naide Karakaya İlkokulu’nda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de destek eğitimlerine katılıp depremzede çocuklarla bir süre sohbet ederek oyunlar oynadı.

Depremden hemen sonra 40 kişilik ekip oluşturarak okullarda, yurtlarda ve çadır kentlerde psikososyal destek verdiklerini ve şimdiye kadar 15 bin depremzedeye ulaştıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “24 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar sahada okullarımızda ve çadır kentlerde 15 bin yetişkin ve öğrencimize rehber öğretmenlerimiz tarafından psikososyal destek verilmekte ve bu çalışmalar her geçen gün artarak sürüyor. Depremin fiziki yıkıntılarının yanı sıra çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik sorunlarını da en aza indirmek ve çocuklarımızda deprem fobisini en alt seviyeye indirmek için RAM’ın koordinesinde 40 grup oluşturarak tüm çadır kentlerde ve okullarımızda bu eğitim ve öğretimlerimiz devam etmekte. Özellikle oyun terapisi yönünde çocukların bu fobiyi yenmeleri konusunda çalışmalar yapılmakta. Velilerden istirhamımız daha çok bu çocukların korkularını yenebilmeleri için sohbet etmeleri ve gerekli olan bilinçlendirmeleri yapmaları. Eğer bu konuda kendilerini yeterli göremiyorlarsa okullarımızdaki rehberlik öğretmenlerimiz bu çalışmaları en üst seviyede yapmaktalar. Bu çalışmalarımız okullarımız okul açıldıktan sonra da okullarımızdaki yaklaşık 200 rehber öğretmenimiz tarafından en üst seviyede verilecek” dedi.

RAM Müdürü Bekir Erol ise “İlimizde bir deprem felaketi yaşandı. Bunun üzerine fiziki yıkıntılar oldu ancak psikolojik destek etkisi daha fazla oldu. Tüm toplumu etkileyen bir durum. Bizler RAM olarak ilk etapta depremin yaşandığı ilk günden itibaren uzman, psikolojik danışman arkadaşlarla ekiplerimizi kurduk ve hemen sahaya indik. Amacımız, çocukların ve yetişkinlerin depremden dolayı yaşadığı psikolojik etkileri hafifletmek. Bu doğrultuda hemen hemen her gün gündüz ve akşamları hem okullarda hem de çadırlarda depremin dramatik etkisini azaltabilmek için çeşitli etkinliklerle faaliyet gösteriyoruz. Arkadaşlarımız oyun terapisi dediğimiz yöntemlerle çocuklarla oyun oynuyorlar. Yetişkinlerle de depremin olumsuz etkilerini psikolojik anlamda olumsuz etkilerini yenebilmek için neler yapabilecekleri, çocuklarına nasıl davranabilecekleri konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. Bu çalışmalar iki üç aylık bir süreyi kapsayacak ve amacımız depremin tamamen psikolojik etkisini hafifletinceye kadar devam etmek” diye konuştu.