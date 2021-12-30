Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan ve satışı kırmızı reçete ile yapılan bir ilacı yasa dışı yollarla piyasaya sürmeye hazırlanan 1 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyonun ilk ayağında Sivrice ilçesinde uygulama noktasında durdurduğu şüphelide yaptığı aramada 149 adet kırmızı reçeteli ilaç ve 28 gram toz esrar ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanana şüpheli, adliyeye sevk edildi.