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Diyarbakır
Giriş Tarihi : 28-03-2020 13:36

14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu  

Evinde ölü bulundu.  

14 yaşındaki kız evinde ölü bulundu  

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Başalan köyünde 14 yaşındaki kız çocuğu, evinde ölü bulundu.  Olay, Çınar’a Bağlı Başaran köyünde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde Semanur Ayla isimli 14 yaşındaki kız çocuğu, evde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Semanur Ayla'nın cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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