‘14 Mayıs’ta milletimizle beraber yeni bir zafere imza atacağız’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Öz, seçim çalışmaları kapsamında özel bir hastaneyi ziyaret ederek sağlık çalışanları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bingöl Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Bingöllüler Buluşması” programına katılan Öz daha sonra Kırmızı Montlular Gönüllük Hareketi, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Elazığ Şubesi ve Baskilliler Derneği’ni ziyaret ederek yönetim kurulu ve üyeleri bir araya geldi, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

ÖZ: “ELAZIĞ’IMIZ 21 YILDIR OLDUĞU GİBİ BU SEÇİMLERDE DE DOĞRU ADAM VE DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM DİYECEKTİR”

AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıya da iştirak eden Milletvekili Adayı Hasan Murat, burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatarak, “Bir tarafta Türkiye Yüzyılı hedefiyle daha güçlü bir Türkiye vadedenler var. Diğer tarafta soğan patates siyasetiyle ülkenin bugününe ve yarınlarına dair hiçbir vaatleri olmayanlar, sırtını terör örgütlerine dayayanlar, eski Türkiye'ye geri dönmek isteyenler var. Önümüzdeki seçimler ülkemiz ve milletimiz için bir kader seçimidir. Bir tarafta 21 yıldır bu ülkeye çok büyük hizmetler eden AK Parti, diğer tarafta sırtını PKK’ya dayayan, sırtını Kandil’e dayayan Millet İttifakı’yla karşı karşıyayız. İnanıyorum ki Elazığ’ımız bu kader seçiminde Cumhurbaşkanımızı ve onun yol arkadaşlarını yalnız bırakmayacaktır. İşte bugün burada gördüğümüz coşku ve heyecan gösteriyor ki, Elazığ’ımız 21 yıldır olduğu gibi bu seçimlerde de Doğru Adam ve Doğru Adımlarla yola devam diyecektir. Millet ve memleket davamıza sahip çıkacağız. Elazığ’ımız için yarınlarımız için birlik ve beraberlik içinde daha güçlü ve güzel yarınlar için çalışacağız. Sizlerin desteğiyle, Elazığ’ımız için çok güzel hizmetlere imza atacağız. İnşallah 14 Mayıs’ta milletimizle beraber yeni bir zafere imza atacağız” Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretleri kapsamında Elazığ’ın manevi kanaat önderlerinden Abdulkadir Efendi’yi ziyaret eden Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, ziyaretlerinin son durağında ise nöbetçi eczaneleri ziyaret etti.