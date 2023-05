‘14 Mayıs’ta halkımızın feraseti galip gelecek’

Seçim çalışmalarını ara vermeden devam ettiren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ merkezde esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürdü.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandığını belirterek; “Kim ne tuzak kurarsa kursun, kim ne hesap yaparsa yapsın binlerce yıldır milletimizde olan irfan, milletimizde olan sağduyu, milletimizde olan feraset galip gelecek, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz menziline varacaktır.” dedi.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’ni de gezen Nazırlı daha sonra, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve ilçe teşkilatını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sahada çok güzel bir enerji olduğunu kaydeden Nazırlı, AK Parti’ye ülke genelinde ve Elazığ’da rekor bir oy çıkacağına inandığını vurguladı.

Nazırlı, seçime 2 gün kala yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; “14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Milletçe büyük bir zaferim arifesindeyiz. Heyecanımız her zamankinden daha çok, zafere olan inancımız her zamankinden daha katidir. Liderimizin etrafında oluşan heyecan dalgası hale hale ülkemizin dört bir yanına yayılmıştır. Milletimizin oluşturmuş olduğu heyecan dalgası, milletimizin oluşturmuş olduğu kararlılık rüzgârı teşkilatımızın çalışmaları ile önlenemez bir fırtınaya dönmüştür. Bu heyecan milletimizin heyecanıdır. Bu heyecan mezhep, meşrep, ırk ayrımı olmaksızın her bir ferdimizin heyecanıdır.

Bu heyecan gencimiz, yaşlımız, her daim baş tacımız olan kadınlarımızın heyecanıdır. Bizlere düşen görev, seçimin sabahına değin durmadan çalışmak ve takatimizin sonuna kadar gayret göstermektir. 14 Mayıs’a kadar yapacağımız çalışmalar hem 21 yıllık geçmişimizi değerli kılacak hem de gelecek yüzyılımızı Türkiye Yüzyılı yapacaktır. Kim ne tuzak kurarsa kursun, kim ne hesap yaparsa yapsın binlerce yıldır milletimizde olan irfan, milletimizde olan sağduyu, milletimizde olan feraset galip gelecek, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz menziline varacaktır.”