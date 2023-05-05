AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, AK Parti iktidarları döneminde elde edilen kalkınma ve demokrasi kazanımlarının 14 Mayıs’ta zirveye taşınacağını vurgulayarak, Elazığ’dan AK Parti’ye güçlü bir destek çıkacağına inandığının altını çizdi.

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Yanılmaz, Yunus Emre Bulvarı üzerinde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yanılmaz, sorun ve talepleri dinleyerek destek istedi.

Sürsürü Mahallesi’nde düzenlenen Birlik ve Beraberlik Buluşması’na da katılan Yanılmaz, burada coşkulu kalabalığa hitap etti.

Yanılmaz, seçim gezileri kapsamında ayrıca Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Anneler Günü programına da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta’nın Gazi Caddesindeki esnaf ziyaretine de eşlik eden Yanılmaz, sorun ve talepleri dinledi.

Cuma namazını vatandaşlarla birlikte eda eden Yanılmaz, namaz sonrası çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşlara sohbet etti, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı.

Türkiye’nin 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde çok önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, bu kazanımların kaybedilmemesi ve daha da ileriyle taşınması için 14 Mayıs seçimlerinin tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

“14 Mayıs’ta 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız” diyen Yanılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda elde ettiğimiz bütün kazanımlar 14 Mayıs’tan sonra daha da ileri bir seviyeye taşınacak. Bu sebeple 14 Mayıs seçimleri büyük öneme sahip. Gittiğimiz her yerde liderimize ve AK Parti’ye büyük destek görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın şehirlerde yaptığı mitinglerdeki coşku ve kalabalık da zaten bu hareketin ne kadar benimsendiğinin kanıtı aslında. Hem Türkiye genelinde hem Elazığ’ımızda coşku ve heyecan hat safhada. Bu coşku sandığa öyle bir yansıyacak ki inşallah Elazığ liderine ve davasına muhteşem bir destek sunacak. Ben bu duygularla, seçim çalışmalarımızda bizlere yoğun ilgi ve teveccüh gösteren vatandaşlarımıza, esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 14 Mayıs sabahına kader şehrimizin her noktasına ulaşarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz.”