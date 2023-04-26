‘14 Mayısa kadar Elazığ’da adım atmadık yer bırakmayacağız'

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, 14 Mayısa kadar Elazığ’da adım atmadık yer bırakmayacaklarını söyledi.

Açıkkapı, ilçe ve beldelerle birlikte şehir merkezinde de vatandaş ve esnaflarla olan temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede teşkilat mensubu olan bir çiftin nişan merasimine katılan Açıkkapı, çifte mutluluklar diledi. Daha sonra İl Özel İdaresinde personel ve idareciler ile İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürlüğünü ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Açıkkapı, tüm saha personeli ve İl Özel İdaresi idari ekibine ev sahiplikleri için teşekkürlerini iletti. Şehit Bünyamin Torğut İlkokulunu da ziyaret eden Açıkkapı, öğretmenler ve idareciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Salıbaba Mahallesi’ni de ziyaret eden Açıkkapı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Açıkkapı, ziyaret ve temaslarının yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz’ün katılımıyla Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Siyasetin öznesi kadınlar' konulu programa katılım sağladı.

Saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Açıkkapı, ‘’İnşallah 14 Mayısa kadar Elazığ’da basmadık yer bırakmayacağız. Hemşerilerimizin beklenti ve taleplerini alarak bundan sonraki süreçte daha etkin hizmet etme fırsatını yakalayacağız. Bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun’’ dedi.