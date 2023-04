‘14 Mayıs Seçimleri Türkiye’nin beka seçimi olacak’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin beka seçimi olacağını vurgulayarak, “Şu anda Millet İttifakı denilen ittifakın arkasında kimler var hepsini görüyoruz. Biz Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızın yanında, ona güç vermek için, destek olmak için her zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Türkiye olacağız. İnşallah 14 Mayıs’ta zafer bizim olacaktır.” dedi.

Taziye ziyaretlerinde bulunan Milletvekili Adayı Prof. Dr. Keleş, daha sonra Kültür Park ve Keydanlılar Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Memur Sen İl Divan Toplantısına da katılan Milletvekili Adayı Prof. Dr. Keleş, kurum ve kuruluş ziyaretlerini de sürdürdü.

Prof. Dr. Keleş, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Sosyal Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirerek kurum yöneticileri ve personelle selamlaştı, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

AK Parti Elazığ 1. Sıra Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, ziyaretlerin ardından İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Milletvekili Adayları, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve parti teşkilatlarının katılımıyla AK Parti Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

Burada coşkulu kalabalığa seslenen Prof. Dr. Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu seçimin Türkiye’nin beka seçimi olacağını vurgulayan Prof. Dr. Erol Keleş, “Her yerde ifade ediyorum, gerçekten bu seçim çok önemli. Bu seçim artık cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin de ötesine taşındı. Türkiye’nin bekası söz konusu. Şu anda Millet İttifakı denilen ittifakın arkasında kimler var hepsini görüyoruz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden çıkıyor, muhalefeti desteklediğini söylüyor. Bir tarafta Avrupa’nın bazı ülkeleri çıkıp demokrasi teraneleriyle muhalefeti desteklemek gerektiğini söylüyor. Bir tarafta terör örgütleri çıkıp sözde devletmiş gibi davranarak ateşkes ilan ediyor. Bunların hepsinin bizler olduğu gibi tüm vatandaşlarımız da farkında. Ömer Seyfettin’in bir sözü var, millet alim değildir ama ariftir, her şeyin farkındadır. Biz Cumhur ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızın yanında O’na güç vermek için, destek olmak için her zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Türkiye olacağız. Zafer inananlarındır. Biz inandık. İnşallah 14 Mayıs’ta zafer bizim olacaktır.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Adayı Keleş, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi’nde esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Milletvekili Adayı Keleş, sorun ve talepleri dinledi, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.