‘13’üncü Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu olacak’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü Cumhurbaşkanı olacağını belirterek, ülke ve Elazığ adına hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Erol, uzun bir süreden beri ülke gündeminde yer alan Millet İttifakı adayının dün itibariyle açıklandığını ifade ederek açıklamasında şunları söyledi:“Yaklaşık bir yıldan beri altılı masa etrafında bulunan liderler ülkemiz sorunlarını ele alarak sorunların çözümü noktasında kafa yordular. Dün itibariyle Millet İttifakı’nın adayı olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edildi. Yaşadığımız bu süreç hem ülkemiz, hem ilimiz adına oldukça sevindirici bir gelişmedir. Devlet geleneğini bilen, kanunlara göre hareket eden birinin Cumhurbaşkanı Adayı olması ülkemiz için sevindiricidir. Elazığ için önemi ise şehrin sokaklarını bilen ve bu toprağın evladı olmasıdır. İlimizden bir Cumhurbaşkanının çıkmasının yanı sıra ilerleyen süreçte Elazığ’dan bakanların çıkması noktasında da çabamızı sürdüreceğiz. Eskiden olduğu gibi Elazığ’ı doğunun Paris’i yapacağımızı belirtmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığının şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”