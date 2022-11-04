Elazığ’da toplam 18 köy de yaklaşık 136 bin dekar alanda mera ıslah çalışmaları tamamlandı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından kent genelinde meraların ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede 2004-2021 yılları arasında il sınırlarında toplam 18 köy de yaklaşık 136 bin dekar alanda mera ıslah çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Hayvansal ürünlerin üretiminde, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaliteli kaba yem kullanımı, hem verimlilik hem de kalite açısından oldukça önemli. Hayvancılığın önündeki en önemli engel ise kaliteli ve ucuz kaba yem kaynaklarına ulaşılmasıdır. İl müdürlüğü olarak mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirlerinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla mera ıslah çalışmalar devam etmektedir. 2004-2021 yılları arasında ilimiz sınırlarında toplam 18 köy de yaklaşık 136 bin dekar alanda mera ıslah çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca 30 bin kilogram gübre ve 33 bin 300 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtılmıştır. 2023 yılı itibariyle 2022 yılında devam eden 6 projeye ek olarak, onaylanması halinde 5 köy programa alınarak toplamada 11 köyde mera ıslah çalışmalarına devam edilecektir” denildi.