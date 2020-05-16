Tunceli
Giriş Tarihi : 16-05-2020 14:07   Güncelleme : 16-05-2020 14:07

133 gündür aranıyor!

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor.  

133 gündür aranıyor!

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 133'üncü gününde de sürüyor.  

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak'ta kayıp olmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi için son görüldüğü  viyadüğün olduğu yerde Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlatılan arama çalışmaları bugünde devam etti. Çanakkale ve  Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalışlar gerçekleştirdi. Baraj gölünün belirli noktalarında ise AFAD ekipleri botlarla tarama faaliyetlerini gerçekleştirdi.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri tunceli kayıp öğrenci gülistan doku