Elazığ’a bağlı Karakoçan Sarıcan Beldesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Osman Koç korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.Karakoçan İlçesi’nde Sarıcan Beldesi’nde ikamet eden 13 yaşındaki Osman Koç Elazığ’da korona virüs nedeniyle tedavi görmekteydi. Osman Koç tedaviye rağmen hayata tutunamayarak korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel
Giriş Tarihi : 23-08-2020 00:07 Güncelleme : 23-08-2020 00:07
13 yaşındaki çocuk koronadan hayatını kaybetti
Elazığ’da 13 yaşındaki çocuk korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.