 ‘13. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’ başlıyor  

Elazığ'da 13. Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali 17 Kasım’da başlıyor. Festivalin bu seneki konusu olan ‘Senin Gözünden Elazığ’ kısa film yarışmasında toplamda 10 bin TL ödül dağıtılacağı kaydedildi.

Geçen sene pandemiden dolayı yapılamayan 13. Elazığ Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali, 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen festivalin bu seneki konusu olan ‘Senin Gözünden Elazığ’ kısa film yarışmasında ise toplamda 10 bin TL ödül dağıtılacak. Bir otelde düzenlenen toplantıda bilgi veren Dernek Başkanı Serdar Kara, dünya ve Türkiye sinemasının yeni örneklerinden, ödüllü filmlere, belgesellerden kısa filmlere bir hafta boyunca Elazığ’da sinema şenliği yaşanacağını kaydetti. Toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Dernek Başkanı Serdar Kara ve paydaş kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Festival kapsamında iki yarışma ile sanat severlerle buluşmayı planladıklarını belirten Başkan Serdar Kara, “Festivalimiz, malumunuz olarak 2020 yılında pandemi koşulları göz önüne alınarak yapılmamış olup bu yıl çalışmaları tamamlamamış ve 17 Kasım akşamını sabırsızlıkla çekmekteyiz. Festivalimiz bu yıl iki yarışma ile sanat severler buluşmaktadır. Festival kapsamında ‘Ulusal Uzun Metraj Yarışmamız’ ve ‘Kısa Film Yarışmamız’ olarak düzenlenmektir. Uzun metrajda ülkemizin sayılı yönetmenlerinden Serdar Akar, Çayda Çıra Film Festivalimiz jüri başkanlığını yapacaktır. Yarışmada birincilik ödülü, 5 bin TL, ikincilik ödülü, 2 bin 500 TL, üçüncülük ödülü ise bin 500 TL olacaktır. Ayrıca, jüri özel ödülü, bin lira olmak üzere toplamda 10 bin TL ödül dağıtılacak. Son başvuru tarihinin 14 Kasım 2021 olduğu yarışmaya katılacak filmlerin uzunluğu maksimum 3 dakika olacak” dedi.

Yarışmadaki amaçlarına değinen Kara, “Kültür sanat alanında Türkiye’mizin seçkin film yarışmaları arasında olmak, Elazığ’ımızın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını sağlamak, şehrimizin mevcut soyut ve somut tüm değer ve miraslarının konu olarak işlenerek gelecek nesillere aktarımını sağlamak, şehrin tarihi, doğal ve kültürel turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, çekilecek filmleri seyirci ile buluşturarak, Türkiye’de sinema sanatının değerine katkı sağlamaktır” diye konuştu.