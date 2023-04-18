‘13. Cumhurbaşkanı, Elazığ Ticaret Lisesi’ni 1’incilikle bitiren Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, “Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı’nın Elazığ Ticaret Lisesini 1’incilik ile bitiren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” dedi.

Elazığ genelinde büyük bir teveccüh ile karşılanan ve ziyaret çalışmalarına ararlıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gürsel Erol, vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve önerileri dinliyor.

Samimi sohbetler ile anlatılan projeler karşısında vatandaşlar milletvekili Erol’a desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Milletvekili Erol yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı’nın Elazığ Ticaret Lisesi’ni birincilikle bitiren Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olacağını kaydetti.