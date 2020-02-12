12 Şubat Çarşamba günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 12 Şubat 2020 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.
Emine YÜCE-Ataşehir Mah.Kuvai Milliye Cad.No:70
Hayriye KURNAZ-Kırklar Mah.Taziye Evi
Aydın ÖZER-Fatih Ahmet Camii
Fatma ASLAN-Kültür Camii
Mehmet TÜRK-Nurullah Camii
Zeynep YELGÜN-Rüstempaşa Camii
Ali DİNLER-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi
Onur TEKAR-Sarıçubuk
Elif YILDIZ-Karakoçan
Gülistan TARCAN-Alacakaya
Beyaz KONUK-Sivrice
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…