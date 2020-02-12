12 ŞUBAT 2020 Çarşamba 23:10
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Giriş Tarihi : 12-02-2020 21:40

12 Şubat Çarşamba günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 12 Şubat 2020 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.

12 Şubat Çarşamba günü vefat edenler ve taziye yerleri

Emine YÜCE-Ataşehir Mah.Kuvai Milliye Cad.No:70

Hayriye KURNAZ-Kırklar Mah.Taziye Evi

Aydın ÖZER-Fatih Ahmet Camii

Fatma ASLAN-Kültür Camii

Mehmet TÜRK-Nurullah Camii

Zeynep YELGÜN-Rüstempaşa Camii

Ali DİNLER-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi

Onur TEKAR-Sarıçubuk

Elif YILDIZ-Karakoçan

Gülistan TARCAN-Alacakaya

Beyaz KONUK-Sivrice

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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