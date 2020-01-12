12 Ocak Pazar günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 12 Ocak 2020 Pazar günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.
Tuba ER-Akpınar Mah.Taziye Evi
Nurettin ÖCALAN-Rüstempaşa Camii
Hüzmet YILDIRIM-Fatih Camii
Mehmet ALMAS- Hicret Camii
Raife POLAT-Sarayatik Camii
Fethiye ARFAM-Hilal Camii
Hediye ASLAN-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi
Ayşe KAYA-Tevfikiye Camii
Bedriye TARHAN-Bölge Camii
Hasibe BOZ-Sürsürü Merkez Camii
Melahat BOZKURT-Kültür Camii
Selim YILDIRIM-Yazıkonak
F.Ravza ÖZTEKELİ- Palu
Sabiha SILTÜRK-Çakırkaş/Kovancılar
Nazime ELEK-Karakoçan
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…