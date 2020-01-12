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Giriş Tarihi : 12-01-2020 22:47

12 Ocak Pazar günü vefat edenler ve taziye yerleri

İlimizde 12 Ocak 2020 Pazar günü vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri.

12 Ocak Pazar günü vefat edenler ve taziye yerleri

Tuba ER-Akpınar Mah.Taziye Evi

Nurettin ÖCALAN-Rüstempaşa Camii

Hüzmet YILDIRIM-Fatih Camii

Mehmet ALMAS- Hicret Camii

Raife POLAT-Sarayatik Camii

Fethiye ARFAM-Hilal Camii

Hediye ASLAN-Fevzi Çakmak Mah.Cem Evi

Ayşe KAYA-Tevfikiye Camii

Bedriye TARHAN-Bölge Camii

Hasibe BOZ-Sürsürü Merkez Camii

Melahat BOZKURT-Kültür Camii

Selim YILDIRIM-Yazıkonak

F.Ravza ÖZTEKELİ- Palu

Sabiha SILTÜRK-Çakırkaş/Kovancılar

Nazime ELEK-Karakoçan

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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