’11.500 kişiye istihdam sağladık’

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi.

Göreve gelmiş olduğumuz ilk günden itibaren Elazığ'ın kalkınması için her türlü girişimlerde bulunduk ve bunda da başarılı olarak 1000 olan istihdam sayısını bugün itibariyle 11500 olmasını sağladık.

OSB'de inşaat çalışmaları biten firmalarımızın faaliyete geçmesiyle 2023 Haziran ayın istihdam sayımız 15 bin, 2023 yılsonunda ise 20 bin olacaktır.

Bölgemizde yatırım yapmak isteyen tüm sanayicilerimize bizim her zaman kapımız açıktır. Bizler ekip olarak ciddi manada yatırım yapmak isteyen herkesin yanında olduk, her türlü zorluğu göze aldık, gövdemizi taşın altına koyduk ve bu şekilde de devam edeceğiz. Çünkü herşeyin üstünde Ülkemizin ve ilimizin kalkınması gelmektedir. Ekonomimiz güçlü olursa ülke olarak dünyada o kadar söz sahibi oluruz ve herkesin imrendiği bir hale geliriz. Elazığ OSB’de şu anda ülkemizde ki en iyi OSB'ler arasında yer almaktadır.

Geçenlerde basında da yer alan bir haberde firmamıza yer tahsisi yapılarak 700 kişilik istihdam sağlayacağı duyurulmuştu. Ancak burada firmaya tahsis edilen arsa da sehven bir yanlışlık yapılmıştır. OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak bizler sanayicimize gerekli desteği vererek hemen yan tarafında yeni bir arsa tahsis edilerek ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiştir. Firma yarın itibariyle 23.07.2022 tarihi itibariyle hafriyat çalışmalarına başlayacaktır. Bizler OSB Yönetimi olarak bırakın yatırım yapacak olan sanayiciyi kaçırmayı bizzat Yönetim Kurulu başkanımız kendi özel işlerini bırakarak bizzat görüşmeler gerçekleştirip ilimize yatırım yapmalarını sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.