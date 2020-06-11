11 Haziran Perşembe altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,70 lira oldu.

378,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 378,70 liradan, 2 bin 494 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 515 liradan, 345 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 349 liradan, 2 bin 438 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 458 liradan, bin 219 liradan alınan Yarım Ziynet bin 229 liradan ve 610 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor.