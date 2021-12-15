11 aylık yaban hayatı fotokapanlara yansıdı  

Elazığ’da 11 aylık yaban hayatı, Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi tarafından kurulan fotokapanlara yansıdı.

Aynı zamanda fotokapanlar sayesinde tespit edilen 57 kaçak avcıya da idari işlem yapıldı. Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi, yaban hayatı ve popülasyonun takibi amacıyla farklı yerlere, değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştiriliyor. Isıya ve harekete duyarlı olan, video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan 25 fotokapan sayesinde, hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediliyor. Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması adına önemli görevler gören fotokapanlar, ayrıca kaçak avlanmanın da önünü geçilerek kaçak avcıların tespit edilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda 11 ayda kayıt altına alınan görüntüler de dağ keçileri yaban tavşanı ve çeşitli kuş türleri görüntülendi. Hayvanların su ihtiyaçlarının giderildiği görüntülerde yer aldı.Öte yandan fotokapanların sayesinde Elazığ’da son 11 ayda 57 kaçak avcının tespit edildi ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.