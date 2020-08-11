11 Ağustos Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464,90 lira oldu.

464,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 464,90 liradan, 3 bin 62 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 83 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 993 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 13 liradan, bin 496 liradan alınan Yarım Ziynet bin 506 liradan ve 748 liradan alınan Çeyrek Ziynet 753 liradan satılıyor.