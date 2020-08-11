Ekonomi
Giriş Tarihi : 11-08-2020 14:37   Güncelleme : 11-08-2020 14:37

11 Ağustos Salı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464,90 lira oldu. 

11 Ağustos Salı altın fiyatları

464,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 464,90 liradan, 3 bin 62 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 83 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 993 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 13 liradan, bin 496 liradan alınan Yarım Ziynet bin 506 liradan ve 748 liradan alınan Çeyrek Ziynet 753 liradan satılıyor.

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