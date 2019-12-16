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Giriş Tarihi : 16-12-2019 00:14

104 yolculu yolcu 10 saat Elazığ’da bekledi

Trenin Elazığ-Malatya arasındaki bir kaza nedeniyle durduğu belirtildi.

104 yolculu yolcu 10 saat Elazığ’da bekledi

Siirt'ten Ankara’ya doğru yola çıkan 104 yolculu Güney Kurtalan Ekspresi, Elazığ Yolçatı İstasyonunda yaklaşık 10 saat bekledi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan’dan saat 08.00 seferi ile hareket eden ve Ankara’ya giden Güney Kurtalan Ekspresi, saat 15.30 sıralarında Elazığ'da Yolçatı Tren İstasyonunda durdu. 104 yolcusu bulunan tren, yaklaşık 10 saat hareket etmedi. Trenin Elazığ-Malatya arasındaki bir kaza nedeniyle durduğu belirtildi. olcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, tren daha sonra yoluna devam

ETİKETLER: elazığ tren tren arıza
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