1000 yetime bayramlık yardım

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle yardımlarını sürdürüyor.

Komisyon üyeleri yaklaşan bayram öncesinde 1000yetimeayakkabı ve bayramlık yardımında bulundu.

Yapılan yardımlar hakkında bir açıklamada bulunan İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Hanım Birim Sorumlusu Nevruz Demir Bayer, “İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu olarak bu bayram öncesinde yetimlerimiz ve aileleri için bayram hediyeleri almaktayız.

Toplamda 1000 kişilik bayramlık alarak onlara bu zor dönemlerde de yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bu sıkıntılı süreçte bütün kişisel önlemlerimizi alarak, sosyal mesafemize dikkat ederek ihtiyaç sahibi ailelerimizin neye ihtiyacı olduğunu planlayarak önemli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bizler nasıl kendi evlatlarımız için her türlü zorluğa rağmen onların ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu ediyorsak, Allah’ın ve Peygamber Efendimizin bize emanetleri olan yetimler için de her durumda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılayarak mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz. Her zamanki gibi temel sloganımız olan ‘Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et’ ifadesini kendimize rehber edinmiş durumdayız. Bu desteklerin yetimlere ulaştırılmasını sağlayan değerli işadamlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.