 ‘100 kadın patron’ listesinde 14. sırada yer aldı 

eza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Fast Company Türkiye Dergisi tarafından bu yıl dördüncüsü açıklanan “100 Kadın Patron” listesinde üst üste dördüncü kez yer alma başarısı gösterdi.

14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Elazığ’dan Bağımsız Milletvekili Adayı olan Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, büyük bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde Fortune Türkiye Dergisi’nin “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde yer alan Prof. Dr. Yasemin Açık, Fast Company Türkiye Dergisi tarafından bu yıl dördüncü kez açıklanan “100 Kadın Patron” listesinde de 14’üncü sırada yer aldı.

S Türkiye’nin önde gelen sahibi veya ortağı kadın olan şirketlerin fark yaratan liderlerinin yer aldığı listede 14’üncü sırada yer alan Prof. Dr. Yasemin Açık, geçtiğimiz günlerde de Fortune Türkiye Dergisi tarafından açıklanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde yer almıştı.

Prof. Dr. Yasemin Açık: “Doğup büyüdüğüm topraklara vefa borcumu ödüyorum”

Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük ve en çevreci özel sektör yatırımları arasında yer alan Seza Çimento’nun kurucusu olarak, uluslararası alanda büyük saygınlıkları olan bu kurumların listelerinde yer almanın gurur verici olduğunu belirten Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Seza Çimento, Elazığ’ın istihdamında ve kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor. Bu fabrikayı Elazığımız’ın gelişmesine katkı sağlamak, insanlarımıza istihdam oluşturmak ve böylece doğup büyüdüğüm topraklara vefa borcumu ödemek için Elazığ’da kurdum. Elazığ’ın kalkınması ve gelişmesi için yatırımlara, istihdam alanlarına ve üretimin artırılması gerekiyor. Bunu sağlamamız gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Yasemin Açık: “Elazığ’a hizmet etmeye devam edeceğim”

Çocukluğundan beri bölgeler arası gelişmişlik farkı ve gelir dağılımındaki adaletsizliklere karşı hep duyarlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yasemin Açık şunları söyledi: “Bu nedenle hiçbir zaman ülkemden ve bölgemden uzaklaşmak gibi bir düşüncem olmadı. Tam aksine kendimi yetiştirmeyi de dünyayı tanımayı da yine bu topraklara fayda sağlamak için bir araç olarak gördüm. Bu nedenle gerek akademik gerek sivil toplum gerekse de iş dünyasındaki çalışmalarımı doğup büyüdüğüm Elazığ’da ve bölgede yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra da Elazığ’a hizmet etmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğim.”