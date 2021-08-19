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  • 100 bin bin yavru sazan balığı gölete bırakıldı  
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Giriş Tarihi : 19-08-2021 11:27   Güncelleme : 19-08-2021 11:27

100 bin bin yavru sazan balığı gölete bırakıldı  

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulundan Kalecik Baraj Göletine, 100 bin yavru sazan balığı bırakıldı.  

100 bin bin yavru sazan balığı gölete bırakıldı  

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balıklandırma programı kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında  Karakoçan ilçesi Kalecik Baraj Gölet’ine 100 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Müdürlük olarak bu yıl Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde 12 milyon yavru sazan balığının üretimini gerçekleştirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, “Bu gün  100 bin yavru balığı  Kalecik Baraj Göletine bırakıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  Göletlerimizi balıkçılık ile uğraşan insanlarımızın geçim kaynağını artırmak ve sportif amaçlı zaman geçirmelerini sağlamak için balıklandırmaya devam edeceğiz. Bıraktığımız sazan yavruları birkaç ay sonra avlanabilir hale gelecek ve insanlar burada zaman geçirecektir “dedi.

Balıkçılık  ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ise, “Göletlerde ve iç sularda balık popülasyonunun devamlılığını sağlamak, amatör balıkçığı geliştirmek ve kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz.  Balık çeşitliliğini korumak için av sezonunda yasaklara uyulması büyük önem arz etmektedir.  Özellikle  il müdürümüzün gayretleri ile ciddi çalışmalar yapılıyor. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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