100 bin bin yavru sazan balığı gölete bırakıldı  

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulundan Kalecik Baraj Göletine, 100 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balıklandırma programı kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Karakoçan ilçesi Kalecik Baraj Gölet’ine 100 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Müdürlük olarak bu yıl Keban Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde 12 milyon yavru sazan balığının üretimini gerçekleştirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, “Bu gün 100 bin yavru balığı Kalecik Baraj Göletine bırakıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göletlerimizi balıkçılık ile uğraşan insanlarımızın geçim kaynağını artırmak ve sportif amaçlı zaman geçirmelerini sağlamak için balıklandırmaya devam edeceğiz. Bıraktığımız sazan yavruları birkaç ay sonra avlanabilir hale gelecek ve insanlar burada zaman geçirecektir “dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ise, “Göletlerde ve iç sularda balık popülasyonunun devamlılığını sağlamak, amatör balıkçığı geliştirmek ve kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Balık çeşitliliğini korumak için av sezonunda yasaklara uyulması büyük önem arz etmektedir. Özellikle il müdürümüzün gayretleri ile ciddi çalışmalar yapılıyor. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.