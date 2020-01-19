Advert
Malatya
Giriş Tarihi : 19-01-2020 10:44

10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı  

42 santimlik sakalını alana yanında saç bedava.

10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı  

Malatya’da yaşayan Abdullah Özkaya, 10 yıl boyunca uzattığı 42 santimlik sakalını satışa çıkardı. Özkaya, sakalını alana yanında 60 santimlik saçını da hediye edeceğini söyledi.  

Malatya’da sinema ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra kamera arkasında da görev yapan 28 yaşındaki Abdullah Özkaya, 2010 yılından itibaren uzattığı sakalını satışa çıkarttı. Özenle büyüttüğü ve 42 santim uzunluğa getirdiği sakalını askere gitmeden önce internet üzerinden 10 bin TL’ye satılığa çıkarttığını söyleyen Özkaya, buradan elde edeceği parayla hem askerlik masraflarını karşılayacağını hem de bir arkadaşına evlenmesi için yardım edeceğini söyledi. Sakalını alan kişiye 60 santimetre uzunluğundaki saçlarını da hediye edeceğini dile getiren Özkaya, saç ve sakal uzatmanın zorlu bir bakım süreci gerektiğini ifade etti. Yolda görenlerin ilgisiyle de karşılaştığını dile getiren Özkaya, “Türkiye’de en uzun sakalın bende olduğunu biliyorum. 42 santim uzunluğunda sakalımı internetten açık arttırmaya sundum, alıcı çıkmasını bekliyorum” dedi.

ETİKETLER: malatya haber malatya haberleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Fenerbahçe 34 18
  • 4 Alanyaspor 32 18
  • 5 Trabzonspor 32 17
  • 6 Beşiktaş 30 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 9 Gaziantep FK 24 18
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA