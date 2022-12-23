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Giriş Tarihi : 23-12-2022 10:45

10 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı   

Elazığ’da 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.   

10 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı   

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektiflerince ( JASAT)  Harput Mahallesinde şüphelenilen şahıs durdurularak sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulama sonucunda A. U. K.’nun,  ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası ile arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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