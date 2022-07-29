Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Ağın ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilçe ziyaretleri kapsamında Ağın’da vatandaşlarla bir araya geldi. Erol’a Erol’a İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve parti örgütü de eşlik etti.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

CHP’li Erol’un Ağın’da bir vatandaşla yaşadığı diyalog ise izleyenleri gülümsetti. Erol’a yanaşarak “Ben seni çok seviyorum” diyen vatandaş, devamında “Oyum her zaman senindir, 10 tane oyum sana kurban olsun” dedi. CHP Milletvekili Erol ile Ağınlı vatandaş arasında yaşanan diyalog izleyenleri gülümsetti.