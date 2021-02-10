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Giriş Tarihi : 10-02-2021 23:00   Güncelleme : 10-02-2021 23:00

10 Şubat Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 10 Şubat 2021 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri.

10 Şubat Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

Hüseyin MURAT-Taziye Yok

Adile EŞİYOK-Taziye Yok

Nazmi DÖĞÜŞ-Taziye Yok

Handan ALACAM-Taziye Yok

Zekeriya DOĞAN-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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