10 Şubat Çarşamba günü Elazığ’da vefat edenler

Hüseyin MURAT-Taziye Yok
Adile EŞİYOK-Taziye Yok
Nazmi DÖĞÜŞ-Taziye Yok
Handan ALACAM-Taziye Yok
Zekeriya DOĞAN-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 10 Şubat 2021 Çarşamba günü vefat edenlerin isimleri.
Hüseyin MURAT-Taziye Yok
Adile EŞİYOK-Taziye Yok
Nazmi DÖĞÜŞ-Taziye Yok
Handan ALACAM-Taziye Yok
Zekeriya DOĞAN-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…