Ekonomi
Giriş Tarihi : 10-02-2021 13:26   Güncelleme : 10-02-2021 13:26

10 Şubat Çarşamba altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 416,40 lira oldu.  

10 Şubat Çarşamba altın fiyatları

416,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 416,40 liradan, 2 bin 743 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 764 liradan, 380 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384 liradan, 2 bin 681 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 701 liradan, bin 341 liradan alınan Yarım Ziynet bin 351 liradan ve 700 liradan alınan Çeyrek Ziynet 705 liradan satılıyor.

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