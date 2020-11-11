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Giriş Tarihi : 11-11-2020 08:25   Güncelleme : 11-11-2020 08:25

10 Kasım Salı günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 10 Kasım 2020 Salı günü vefat edenlerin isimleri.

10 Kasım Salı günü Elazığ’da vefat edenler

Hediye DENİZ-Taziye Yok

Sadiye ORHAN-Taziye Yok

Mehmet ÇELİK-Taziye Yok

İbrahim AYDIN-Taziye Yok

Gülfiraz AKBULUT-Taziye Yok

Yaşar DAĞ-Taziye Yok

Niyazi ÇETİNER-Taziye Yok

Hilmi AKDENİZ-Taziye Yok

Tufan POLAT-Taziye Yok

Salih ÇANKAYA-Taziye Yok

Ergün ÖRÜN-Taziye Yok

Kadir YAVUZ-Taziye Yok

Önder EDEMAN-Taziye Yok

Ahmet MUHAMMET-Taziye Yok

Nazmiye ERSÖZ-Taziye Yok

Sevinç GEYİK-Taziye Yok

Ahmet AKDOĞAN-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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