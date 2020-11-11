10 Kasım Salı günü Elazığ’da vefat edenler

Hediye DENİZ-Taziye Yok
Sadiye ORHAN-Taziye Yok
Mehmet ÇELİK-Taziye Yok
İbrahim AYDIN-Taziye Yok
Gülfiraz AKBULUT-Taziye Yok
Yaşar DAĞ-Taziye Yok
Niyazi ÇETİNER-Taziye Yok
Hilmi AKDENİZ-Taziye Yok
Tufan POLAT-Taziye Yok
Salih ÇANKAYA-Taziye Yok
Ergün ÖRÜN-Taziye Yok
Kadir YAVUZ-Taziye Yok
Önder EDEMAN-Taziye Yok
Ahmet MUHAMMET-Taziye Yok
Nazmiye ERSÖZ-Taziye Yok
Sevinç GEYİK-Taziye Yok
Ahmet AKDOĞAN-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…