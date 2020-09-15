Anasayfa

Asayiş

10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Asayiş

10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla yaptığı mücadele kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı, 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.