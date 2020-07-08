10 adet ‘S’ plaka ihalesi yapıldı

Elazığ Belediyesi, servis taşımacılığını kontrollü bir şekilde artırmak için “S” plaka ihalesi gerçekleştirdi.

Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ihaleye, araç sahipleri yoğun katılım gösterdi.Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihalede 10 adet “S” plaka ihale edildi.Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, “Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen ihale kapsamında, vatandaş ve öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlayan mevcuttaki 390 “S” plaka özel servis aracına, ihalesi gerçekleştirilen 10 adet araç daha eklenmiştir” denildi.