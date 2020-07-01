1 Temmuz Çarşamba altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394,20 lira oldu.

394 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394,20 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,50 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 269 liradan alınan Yarım Ziynet bin 279 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satılıyor.