Anasayfa

Tunceli

1 sığınak imha edildi çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli

1 sığınak imha edildi çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 operasyonunda bir sığınak imha edilirken çok sayıda malzeme ele geçirildi.