Alınan bilgiye göre, Hankendi köyünde bir eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-11-2022 10:07
1 metrelik yılan eve girdi
Elazığ’da bir eve giren yılan, aile sakinlerini paniğe sürükledi. Yılan, itfaiye ekiplerinin yardımı ile evden çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı.
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