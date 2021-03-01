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Giriş Tarihi : 01-03-2021 16:31   Güncelleme : 01-03-2021 16:31

1 Mart Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

İlimizde 1 Mart 2021 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.

1 Mart Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Yalçın KARAKAYA-Taziye Yok

Bedri ERGÜN-Taziye Yok

İfakat EKİCİ-Taziye Yok

Vahide GÖRGÜLÜ-Taziye Yok

Sabite YERLİ-Taziye Yok

haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…

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