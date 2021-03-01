1 Mart Pazartesi günü Elazığ’da vefat edenler

Yalçın KARAKAYA-Taziye Yok
Bedri ERGÜN-Taziye Yok
İfakat EKİCİ-Taziye Yok
Vahide GÖRGÜLÜ-Taziye Yok
Sabite YERLİ-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…
İlimizde 1 Mart 2021 Pazartesi günü vefat edenlerin isimleri.
Yalçın KARAKAYA-Taziye Yok
Bedri ERGÜN-Taziye Yok
İfakat EKİCİ-Taziye Yok
Vahide GÖRGÜLÜ-Taziye Yok
Sabite YERLİ-Taziye Yok
haberelazig.com haber sitesi olarak vefat edenlere Allah’tan rahmet diler yakınlarına sabır dileriz…