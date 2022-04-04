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  • 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu  
Spor
Giriş Tarihi : 04-04-2022 15:46   Güncelleme : 04-04-2022 15:46

1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu  

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde normal sezonun tamamlanması sonrası küme düşen takımlar belli oldu.

1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu  

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 normal sezonu tamamlandı. Play-Off hattının belirlediği mücadeleler sonunda küme düşen takımlar da netlik kazandı. Sezon başı ligden çekilen Sürsürüspor ile Karakoçangücü’nün yanı sıra A Grubunda Beyhan Belediyespor, B Grubunda Adaletspor küme düşen takımlar oldu. Bu ekipler mücadelelerine önümüzdeki yıldan itibaren 2. Amatör Küme Futbol Liginde devam edecek.

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